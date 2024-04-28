شكرا لقرائتكم خبر عن "القتال أكثر سخونة".. قائد أوكراني يكشف تطورات الحرب مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أن القتال أصبح أكثر سخونة على طول خط المواجهة في شرقى أوكرانيا.

وأضاف: تستغل روسيا تفوقها على قوات كييف على عدة محاور. حرب روسيا وأوكرانيا وذكر: "في محاولة للاستيلاء على المبادرة الاستراتيجية واختراق خط الجبهة، ركز العدو جهوده الرئيسية على عدد من الاتجاهات".

وأوضح أن هذا حدث لأن روسيا "خلقت ميزة كبيرة في القوات والقدرات. تصاعدت حدة الوضع على الجبهة".

وكان "سيرسكي" أكد أن الوضع على الخطوط الأمامية الأوكرانية صعب، مع ميل نحو التدهور، مشيرا إلى صد غزو روسي مضى عليه أكثر من عامين. عدد كبير من الضربات الجوية الروسية

ولفت إلى العدد الكبير من الضربات الجوية الروسية ضد البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وذكر أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وتكنولوجيا قتالية، وشكر الولايات المتحدة مرة أخرى على مساعدتها.