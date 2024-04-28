قائد الجيش الأوكراني يحذر من الضغط على الخطوط الأمامية

جاء تحذير من قائد الجيش الأوكراني العقيد الجنرال أولكسندر سيرسكي من تفاقم الوضع بينما تنتظر قواته الأسلحة التي تشتد الحاجة إليها من حزمة مساعدات أمريكية ضخمة للوصول إلى الخطوط الأمامية. وأفاد بأن الوضع في ساحة المعركة يزداد سوءًا بالنسبة لكييف، مع انسحاب القوات الأوكرانية تكتيكيًا على طول ثلاثة أقسام من خط المواجهة في منطقة دونيتسك الشرقية. وقال في منشور على تطبيق Telegram: «القوات الروسية تواصل الهجوم» على طول خط المواجهة بأكمله الذي يزيد طوله عن 1000 كيلومتر (620 ميلاً)، مع احتدام معارك ضارية غرب مدينة أفدييفكا.

مدن رئيسية

وقالت مؤسسة بحثية مقرها واشنطن إن القوات الروسية «من المرجح أن تحقق مكاسب كبيرة في الأسابيع المقبلة» بينما تنتظر كييف الأسلحة التي تشتد الحاجة إليها من الولايات المتحدة.

وفي آخر تقييم عملياتي له، قال معهد دراسة الحرب إن القوات الروسية لديها فرص للتقدم حول أفدييفكا، المدينة الشرقية التي استولت عليها في أواخر فبراير بعد معركة شاقة استمرت لمدة طويلة، وتهديد تشاسيف يار القريبة. ومن شأن الاستيلاء عليها أن يمنح روسيا السيطرة على قمة تل يمكنها من خلالها مهاجمة مدن رئيسية أخرى تشكل العمود الفقري للدفاعات الشرقية لأوكرانيا.

وعلى الرغم من ذلك، فقد قدر المركز البحثي أنه من غير المرجح أن تؤدي أي من هذه الجهود التي تبذلها موسكو إلى انهيار الخطوط الدفاعية في كييف.

مساعدات الحرب

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن شحنات الأسلحة الأمريكية ستبدأ في الوصول إلى أوكرانيا في غضون ساعات، حيث وقع على قانون مساعدات الحرب بقيمة 95 مليار دولار والذي يشمل أيضًا المساعدة لإسرائيل وتايوان وغيرها من النقاط الساخنة العالمية. ويمثل هذا الإعلان نهاية للمعركة الطويلة والمؤلمة مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لأوكرانيا.

نجاحات روسية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية تبعد نحو 15 كيلومترا شمال أفدييفكا، بعد أيام من تقرير المعهد الحربي عن احتمال السيطرة عليها في وقت مبكر من يوم الخميس. ووصف تقييم ذلك اليوم مكاسب موسكو بأنها «سريعة نسبياً ولكنها لا تزال هامشية نسبياً»، مضيفاً أن القوات الروسية لم تتقدم بما يزيد عن 5 كيلومترات (3 أميال) خلال الأسبوع السابق.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أربع مناطق في جنوب غرب البلاد. وقال حاكم الولاية فلاديسلاف شابشا إنه تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار بالقرب من مستودع نفط في مدينة ليودينوفو الصناعية التي تبعد حوالي 230 كيلومترًا (143 ميلاً) شمال الحدود الأوكرانية.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود بجنوب روسيا، فياتشاسلاف جلادكوف، في وقت لاحق، إن إحدى الطائرات الأوكرانية بدون طيار دمرت البنية التحتية للاتصالات في مقاطعة بيلغورود بجنوب روسيا، المتاخمة لأوكرانيا. لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعات ذخيرة ومعدات عسكرية موجودة في ثلاثة مطارات في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك طائرات هجومية بدون طيار مخزنة في مطار كاميانكا شرق البلاد. وذكر تحديث الوزارة عبر الإنترنت أن الهجمات وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية. ولم يكن هناك تعليق فوري من كييف.

أضرار جسيمة

كما قصفت طائرات روسية بدون طيار مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود، مما أدى إلى اشتعال النيران في فندق وتدمير البنية التحتية للطاقة وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

وقال فيتالي كيم، حاكم مقاطعة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، إن الطائرات الروسية بدون طيار «ألحقت أضرارا جسيمة» بفندق في عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه، مما أدى إلى نشوب حريق تم إخماده لاحقا. وأفاد أيضًا أن الغارة دمرت البنية التحتية لتوليد الحرارة في المدينة ولكن لم تقع إصابات.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية ادعاءات بأن الغارة على ميكولايف استهدفت حوض بناء السفن؛ حيث يتم تجميع الطائرات البحرية بدون طيار، بالإضافة إلى فندق «يضم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية» قاتلوا من أجل كييف. ونقل تقرير وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ليبيديف، الذي وصف بأنه منسق للمتمردين المحليين الموالين لموسكو.