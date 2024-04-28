مجانا.. قوافل بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أطلق مركز البحوث الزراعية قوافل علاجية مجانية في محافظة سوهاج، اليوم الأحد، في إطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة "مصر الخير"، لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة، وذلك في الفترة من 28 أبريل الحالي إلى 1 مايو القادم.

وذكر بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ذلك يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي ظل التعاون المثمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين إن هذه القافلة بالمشاركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في سوهاج وسوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربيي الماشية.

وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين أن الحملة تستهدف علاج جميع الحالات المرضية بالمجان، بالإضافة إلى الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي.