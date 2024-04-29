لا يوجد بهم خطورة.. خروج 9 مصابين في حادث تسرب غاز الكلور بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

أكدت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، أن اجمالي ما تم إصابته في حادث تسرب غاز الكلور داخل مرشح قرية المسيد التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا بلغ حوالي 13 شخصا.

وبحسب بيان لمديرية الصحة، فإن هناك 9 مصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم الاسعافات اللازمة.

ووفقا للمديرية، فإن هناك 4 حالات تخضع لتلقي العلاج اللازم داخل مستشفى قوص، لافتة إلى أن جميع الحالات مستقرة ولا يوجد خطورة على كافة المصابين.

البداية كانت بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من هيئة الاسعاف، يفيد بوقوع إصابات بحالة اختناق بسبب تسريب كلور داخل مرشح مياه في قرية المسيد.

على الفور تم الانتقال إلى مكان الواقعة، إذ تبين بعد الفحص إصابة 13 شخصا بحالة اختناق نتيجة تسريب كلور من ماسورة داخل مرشح مياه في قرية المسيد مركز قوص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق