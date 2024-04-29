شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب بركان إيبو.. توزيع أقنعة واقية على سكان 16 قرية إندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الوكالة الإقليمية للتخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا أقنعة واقية من الأبخرة الضارة على السكان في 16 قرية بضاحية هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية؛ جراء ثوران بركان جبل إيبو الذي حدث في وقت مبكر أمس الأحد.

وقال هالبر سفيان أسود نائب مسؤول شؤون الطوارئ واللوجستيات في ضاحية هالماهيرا الغربية، لوكالة أنتارا في مدينة تيرنيت، إن الوكالة أرسلت موظفين لتفقد حالة السكان الذين يقيمون فى 16 قرية في محيط جبل إيبو. الرماد البركاني وأوضح سفيان أن توزيع الأقنعة يهدف إلى مساعدة السكان على حماية أنفسهم من الرماد البركاني الذي ينفثه البركان.

وأشار إلى أنه "نظرًا إلى أن أمطار الرماد البركاني قد تسبب آثارًا ضارة على صحة السكان، فإننا نناشد الأشخاص المقيمين في منطقة إيبو الفرعية والمناطق المحيطة بها ارتداء الأقنعة عند المغامرة بالخروج".