اخبار العالم

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

0 نشر
واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، المحيط الهادئ شمال شرق جزر الكوريل الواقعة في روسيا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في المحيط الهادئ على بعد 467.6 كم غرب مدينة كوريلسك وعلى عمق 23 كم.
ولم ترد تقارير عن احتمال حدوث أمواج مد عاتية تسونامي.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا