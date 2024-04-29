شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تكشف عن أول روبوت يركض مثل الإنسان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية عن الروبوت “تيانقونغ”، وهو روبوت شبيه بالبشر قادر على الركض مثل الإنسان بسرعة 6 كلم في الساعة.

ويمثل هذا الابتكار تطورا كبيرا في مجال الروبوتات، حيث يعد “تيانقونغ”، أول روبوت بشرى يعمل بالكهرباء بالكامل في العالم يحقق هذه النتيجة.

وحسب موقع “غيزمو تشاينا” فإن طول “تيانقونغ” يبلغ 163 سنتيمترا ويزن 43 كلغ، ويتميز بتصميم خفيف الوزن يسمح بالجري بشكل مستقر.

ويستخدم الروبوت الجديد أجهزة استشعار متعددة للإدراك البصري، ووحدة قياس بالقصور الذاتي عالية الدقة، وأجهزة استشعار رؤية ثلاثية الأبعاد، مما يمكنه من التنقل في بيئته بفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الروبوت بأجهزة استشعار قوة سداسية الأبعاد عالية الدقة للحصول على ردود فعل دقيقة للقوة.

ويستخدم “تيانقونغ” طريقة جديدة لتعلم مهارات حركة الروبوت البشري تسمى “التعلم التقليد التعزيزي التنبؤي القائم على ذاكرة الحالة”، ولعبت هذه الطريقة دورا حاسما في تحقيق قدرة الروبوت على العمل بشكل طبيعي.

ونجح “تيانقونغ” في التنقل عبر المنحدرات والسلالم حتى بدون مدخلات بصرية، مما أظهر قدرته على التكيف مع البيئات المتغيرة، كما أظهرت خفة الحركة من خلال تعديل مشيته عند مواجهة العوائق أو التضاريس غير المستوية.

وأكد المطورون على انفتاح “تيانقونغ” وتوافقه، مما يسمح بواجهات اتصال مفتوحة وتوسعة مرنة للبرامج والأجهزة والوحدات الوظيفية الأخرى.

ويمثل الكشف عن “تيانقونغ” خطوة مهمة في مجال تطوير الربوتات البشرية ، حيث تتيح قدرته على العمل بشكل طبيعي فتح الأبواب أمام التطبيقات المحتملة في مختلف المجالات، بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ، والاستجابة للكوارث، والصناعة التحويلية.