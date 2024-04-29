شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان، بحسب ما نقله موقع "فوكوس" التايواني الإخباري عن هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

وذكرت هيئة الأرصاد أن الزلزال وقع في الساعة 01:40 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في البحر، على بعد 5ر18 كلم شمال شرق مجلس مقاطعة هوالين، وعلى عمق 36 كلم. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

