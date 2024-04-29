ميقاتي يرأس اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين

يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين في هذه الاثناء في السرايا. شارك فيه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن.

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