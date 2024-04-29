60 مليون جنيه بالنصب.. ضبط صاحب شركة غسيل أموال في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.