جمعيّة "من حقّي الحياة " توزع المستلزمات الطبيّة والأدوية

لا زالت جمعية"من حقّي الحياة " تتابع عملها الخدماتي المجاني، دعماً للمرضى العاجزين عن تأمين الدواء، وعن الحصول على الطبابة النوعيّة. وللغاية فقد قامت مؤخّراً بتأمين المُستلزمات الطبية والأدوية إلى عدد من المستشفيات والمراكز الطبيّة والمستوصفات، في قضاء جبيل المحيط.

ويهم الجمعية ان تؤكد على أن هذه المساعدات التي تتلقاها الجهات المعنيّة توزع بشكل مجاني على المرضى في المستوصفات، ويُحسم ثمنها من الفاتورة الإستشفائية في المستشفيات المستفيدة.