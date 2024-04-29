ولي العهد يلتقى الرئيس الفلسطيني ووزيري خارجية أمريكا وبريطانيا



التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض كما التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

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