شكرا لقرائتكم خبر تونس تعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات التونسية عن تفكيك شبكة اتجار بالبشر ذات أنشطة متفرعة وإيقاف 10 أشخاص متورطين للتحقيق.

وقالت إدارة الحرس الوطني «إن الموقوفين ينشطون بين مدينة جبنيانة بولاية صفاقس وولاية نابل، في نقل مواد لصنع قوارب حديدية معدة للهجرة غير النظامية وتنظيم رحلات سرية انطلاقا من سواحل الجهة».

وتعتبر سواحل ولاية صفاقس منصة رئيسة لأنشطة الهجرة نحو الجزر الإيطالية القريبة، ويرابط الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في المزارع وغابات الزيتون بمعتمديات الولاية ومن بينها أساسا جبنيانه والعامرة، في انتظار فرصة عبور البحر المتوسط.