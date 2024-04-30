العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، على جثة صغيرة عمرها 5 أعوام غارقة داخل ترعة في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة صغيرة غارقة داخل ترعة قي قرية دندرة.

وبالفحص تبين العثور على جثة " ملك.م، تبلغ من العمر 5 أعوام، غارقة داخل ترعة في قرية ندرة، تم انتشالها ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العاملة لمباشرة التحقيقات.