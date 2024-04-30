أمير قطر ورئيس أميركا بحثا بجهود بلديهما للتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

أعلن الديوان الأميري القطري، أنّ "أمير البلاد ​تميم بن حمد آل ثاني​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع في ​قطاع غزة​ والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وجهود البلدين من أجل التّوصّل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النّار في غزة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الجانبين بحثا أيضًا بالعلاقات الاستراتيجيّة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدّات الإقليميّة والدّوليّة".