ستة قتلى في هجوم مسلح على مسجد في هرات بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانستانية، عن "مقتل ستة أشخاص وأصابة آخر بجروح في هجوم نفذه مسلّح على مسجد في ولاية هرات بغرب البلاد". ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني، في تصريح له على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "قرابة الساعة 21,00 (16,30 ت غ) ليل الإثنين أطلق مسلح مجهول النار على مؤمنين في مسجد بمنطقة غوزارا غرب مدينة هرات"، مضيفا "قتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح".

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