شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية تشياباس في جنوب المكسيك.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد 2 كيلومتر من مدينة فيلا كورزو الواقعة في الولاية.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد 2 كيلومتر من مدينة فيلا كورزو الواقعة في الولاية.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.