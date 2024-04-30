الرئيس العراقي يشدد على ضرورة ترسيخ مبادئ التعايش السلمي

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد على ضرورة ترسيخ مبادئ التعايش السلمي من خلال نشر ثقافة المحبة والوئام وإرساء مبادئ حقوق الإنسان بين الجميع، وضرورة عمل الحكومات على تحسين الواقع الثقافي والارتقاء بواقع التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، في قصر السلام ببغداد، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد أعمر والوفد المرافق له، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.

وأكد رشيد أن العالم يحتاج إلى انتفاضة في مجال التعليم والثقافة والفنون، موضحاً أن الشعب العراقي عانى لسنوات من تراجع خطير في هذه القطاعات بسبب الظروف الصعبة التي شهدها في العقود الماضية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيس العراقي على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة، والتوسع في حجم المساعدات الإنسانية للعوائل الفلسطينية المحاصرة.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إن المنظمة عقدت العديد من المؤتمرات والندوات للخروج بتوصيات ومقررات لتجاوز المشكلات التي تواجه دول المنطقة على صعيد التربية والثقافة"، مؤكدا أن العراق بلد يستحق أن يعطى قيمته الثقافية والحضارية، مشددا على أن التنوع العراقي حاضر في المشهد الثقافي بشكل متميز.

الأردن والسعودية يبحثان أوجه التعاون فى مجالات الطاقة المختلفة بين البلدين

بحث الأردن والسعودية أوجه التعاون في مجالات الطاقة المختلفة بين البلدين، وأكدا الحرص على تطوير هذا التعاون وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، الإثنين، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأكد الخصاونة ووزير الطاقة السعودي العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية التي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والحرص المشترك على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة.

وحضر اللقاء، طبقًا لبيان مجلس الوزراء الأردني، وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والسفير الأردني في الرياض هيثم أبو الفول، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري.