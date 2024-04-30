الانتخابات البرلمانية في توغو تختبر اقتراحًا لإطالة حكم الأسرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقول المعارضة والزعماء الدينيون فى توجو، إن التشريع هو محاولة من الرئيس فور جناسينجبي، الذي يتولى منصبه منذ عام 2005، لإطالة فترة حكمه.

المعارضة في توجو

وأقر المشرعون هذا التشريع في مارس/آذار بعد انتهاء ولايتهم، وهو قريب من سنه.

وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحكم نفس العائلة منذ 57 عامًا، في البداية من قبل إياديما جناسينجبي ثم ابنه. وتولى فور جناسينجبي منصبه بعد الانتخابات التي وصفتها المعارضة بأنها صورية.

وتضيف المعارضة، أن الدستور الجديد المقترح يجعل من المرجح بقاء جناسينجبي في منصبه عندما تنتهي ولايته في عام 2025.

وقمعت السلطات الحريات المدنية والإعلامية قبل انتخابات يوم الاثنين. وفي أوائل هذا الشهر، حظرت الحكومة الاحتجاجات ضد الدستور الجديد المقترح واعتقال شخصيات المعارضة.

منعت اللجنة الانتخابية الكنيسة الكاثوليكية من نشر مراقبين للانتخابات.

وفي منتصف إبريل/نيسان، ألقي القبض على صحفي فرنسي وصل لتغطية الانتخابات، وتم الاعتداء عليه وطرده. وقامت هيئة تنظيم الإعلام في توغو في وقت لاحق بتعليق عملية اعتماد الصحفيين الأجانب.

وتم تسجيل نحو 4.2 مليون توغولي للإدلاء بأصواتهم في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة.

وكان الناخبون ينتخبون مرشحين لـ 113 مقعدًا برلمانيًا – أي أكثر بـ 22 مقعدًا من المجلس السابق ولأول مرة يشغلون 179 مقعدًا في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في غضون ستة أيام.

وأغلقت سلطات توغو الحدود أمس الاثنين لأسباب أمنية وأرسلت نحو 12 ألف من رجال الدرك والشرطة لحماية عملية التصويت.

ووسط تصاعد انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات في غرب أفريقيا، حذرت السلطات من نشر نتائج كاذبة أو غيرها من الأخبار المضللة.

نددت المعارضة في توغو بالدستور الجديد المقترح باعتباره استيلاء على السلطة يهدف إلى تمديد حكم الرئيس فور غناسينغبي.

المعارضة في توغو

وستشهد الإصلاحات انتقال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، لكن المعارضة تقول إنها خدعة لإبقاء غناسينغبي، الذي يقضي فترة ولايته الرابعة، في السلطة.

ويقول أنصار الرئيس إن التغييرات ستقلص سلطات رئيس الدولة من خلال تحويل الرئاسة إلى دور شرفي. وقال وزير حقوق الإنسان ياوا دجيغبودي تسيغان إنهم "سيحسنون الديمقراطية في البلاد".

لكن المعارضة تقول إن الإصلاحات ستسمح له بالبقاء رئيسا حتى عام 2031 ثم تعيينه في المنصب الجديد "رئيس مجلس الوزراء" وهو في الواقع رئيس الوزراء - استمرارا لحكم عائلته المستمر منذ 57 عاما.

وصل الرئيس غناسينغبي إلى السلطة في عام 2005 بعد وفاة والده ، الذي كان رئيسا منذ عام 1967.

ووافق المشرعون على التعديلات الدستورية الشهر الماضي. ولكن في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد، أوقف غناسينغبي الإصلاحات مؤقتا وقال إنها ستخضع لمزيد من المشاورات.

"لا تلمس دستوري"

وقام مشرعون موالون للحكومة بزيارات في جميع أنحاء البلاد "للاستماع إلى المدنيين وإطلاعهم على الإصلاح الدستوري".

كان الحكام العرفيون ومجموعات مختارة من بين الهدف الرئيسي للمناقشات - ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات نتيجة لذلك.

هناك خوف واسع النطاق بين الناس من التعبير عن آرائهم في الأماكن العامة في حالة استهدافهم من قبل السلطات، خاصة في ضوء قمع الشرطة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.