الدفاع الروسية: تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود في روسيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، "إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف، باستخدام 3 طائرات مسيرة، تم تدمير اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة كورسك والثالثة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه "بين الساعة 15:30 والساعة 16:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

واشارت الى ان "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمسيرات الأوكرانية الهجومية ذات المحركات الخفيفة ومستودعين للمعدات العسكرية التقنية، والقوى العاملة والعسكرية معدات القوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".