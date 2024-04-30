شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 10 أشخاص بسبب "ضربة شمس".. ماذا يحدث في بنجلاديش؟ والان نبدء بالتفاصيل

ضربات الشمس

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة بنجلاديش اليوم الثلاثاء وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص بعد تعرضهم لضربة شمس في بنجلاديش خلال الأسبوع الماضي، في ظل أطول موجة حر تمر بها البلاد منذ 75 عاما.وقال سالم ريحان، المسؤول في مكتب الإدارة العامة للخدمات الصحية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بعد ورود تقارير بشأن وقوع حالات وفاة بسبب موجة الحر في أنحاء البلاد إن 3 من الضحايا لقوا حتفهم أمس الاثنين، في حين توفى الآخرون منذ بدء موجة الحر في 22 أبريل الجاري.وأضاف ريحان أن 5 أشخاص أصيبوا بضربات شمس ويتلقون العلاج في المستشفيات.وقالت إدارة الأرصاد في بنجلاديش إن البلاد تواجه أطول موجة حر على الإطلاق، مشيرة إلى أن الموجة بدأت في 31 مارس الماضي.وأضافت الأرصاد في أحدث توقعاتها أنه من المرجح استمرار موجة الحر حتى اليوم الثلاثاء.