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وفاة 10 أشخاص بسبب "ضربة شمس".. ماذا يحدث في بنجلاديش؟

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د ب أ- دكا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 10 أشخاص بسبب "ضربة شمس".. ماذا يحدث في بنجلاديش؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة بنجلاديش اليوم الثلاثاء وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص بعد تعرضهم لضربة شمس في بنجلاديش خلال الأسبوع الماضي، في ظل أطول موجة حر تمر بها البلاد منذ 75 عاما.
وقال سالم ريحان، المسؤول في مكتب الإدارة العامة للخدمات الصحية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بعد ورود تقارير بشأن وقوع حالات وفاة بسبب موجة الحر في أنحاء البلاد إن 3 من الضحايا لقوا حتفهم أمس الاثنين، في حين توفى الآخرون منذ بدء موجة الحر في 22 أبريل الجاري.
سائق عربة يد يشرب الماء وسط موجة الحر في دكا- رويترز

ضربات الشمس

وأضاف ريحان أن 5 أشخاص أصيبوا بضربات شمس ويتلقون العلاج في المستشفيات.
وقالت إدارة الأرصاد في بنجلاديش إن البلاد تواجه أطول موجة حر على الإطلاق، مشيرة إلى أن الموجة بدأت في 31 مارس الماضي.
وأضافت الأرصاد في أحدث توقعاتها أنه من المرجح استمرار موجة الحر حتى اليوم الثلاثاء.
رجل يسير بمظلة لتغطية نفسه من الشمس في بنجلاديش- رويترز
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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