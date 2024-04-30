بلينكن: أولى شاحنات المساعدات الأردنية انطلقت الثلاثاء إلى غزة عبر معبر إيريز

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيقدم إلى قادة إسرائيل قائمة بالإجراءات التي ما زالوا بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك قبل اجتماعات سيعقدها في إسرائيل غدا الأربعاء.

واوضح بلينكن، الذي كان يتحدث للصحفيين في أحد المستودعات التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حيث يتم تجميع شحنات المساعدات المقدمة من جمعيات خيرية مقرها الولايات المتحدة، إن أولى شحنات المساعدات المباشرة من الأردن إلى معبر إيريز (بيت حانون) بشمال غزة ستنطلق اليوم الثلاثاء.

ولفت الى انه "من هنا في الأردن نرى طريقاً مباشراً من الأردن إلى شمال غزة عبر معبر إيريز. الشحنات الأولى تغادر اليوم". وأضاف "إنه تقدّم حقيقي ومهم، ولكن ما زال يتعيّن القيام بالمزيد".