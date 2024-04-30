"الهيئة اللبنانية للعقارات" اسفت لحادث الحريق في احد المطاعم: لتزويد الابنية بالمعدات ولوزام مكافحة الحريق

أسفت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، "للحادث المؤلم في احد المطاعم في بشارة الخوري وراح ضحيته 8 اشخاص وهناك حالة حرجة ومصابين"، ودعت الى "تزويد الابنية بالمعدات ولوزام مكافحة الحريق، كما يرجى من البلديات ووزارة الاشغال تفعيل مضخات المياه وتثبيتها في أماكن تسهل عملية الدفاع المدني والاطفاء. إذ أن معظم الابنية يتجاوز عمرها 80 سنة وهي شيدت قبل مراسيم السلامة العامة، وهي تفتقر لابسط معايير النجاة من سلالم الطوارئ الى "الطفايات" الى ممرات التي تسهل انتقال ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وكبار السن والحوامل".

وأملت أن "يتم تحضير وتدريب المواطنين وتمكين ثقافتهم في التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، في ظل المخالفات الوضعية ووضع الابنية المتهالكة والتغير المناخي وتخصيص الدعم الرئيسي والاساسي للدفاع المدني ورجال الاطفاء، لتفادي وقوع ضحايا والتعاطي بحكمة في ظل الاوضاع الامنية والبيئة ووغياب الصيانة عن الابنية والبنى التحتية". وتابعت: "عسى لبنان ان يتخطى المحن لينهض من جديد".