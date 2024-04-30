واشنطن تتهم 5 وحدات إسرائيلية بـ"انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، إن الولايات المتحدة وجدت أن 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن جميع الوقائع حدثت قبل هجوم حركة " حماس " على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وأن لم يحدث أي منها في قطاع غزة .
وأوضحت الوزارة الأميركية أن 4 من الوحدات الـ5 التي تم رصدها عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعال. وأشارت إلى أن تل أبيب قدمت مزيداً من المعلومات عن الوحدة الخامسة، فيما تواصل واشنطن الحوار مع الحكومة الإسرائيلية.
يتبع..