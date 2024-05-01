بايدن يعلن: سنعمل مع مصر وقطر لتأمين إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى مع وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط الصفقة وبذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى.

وزعم بايدن أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أصبحت الآن العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة.

وفي السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرائيل قطعت شوطا طويلا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وقال المسئول الإسرائيلي، إن "فعلنا كل ما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق والصفقة مهمة للأسرى ولإسرائيل وأطراف دولية".