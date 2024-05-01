نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا. وقد شنت الطائرات غارة استهدفت فيها أطراف بلدة عيترون لجهة بلدة بليدا، كما نفّذ غارتين على بلدة ميس الجبل، وغارتين على بلدة كفركلا.

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على أطراف عيترون لجهة بليدا وعلى ميس الجبل وكفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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