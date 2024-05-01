شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء آلاف السكان.. تجدد ثوران بركان جبل روانج في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات الإندونيسية آلاف السكان في منطقة جزر سيتارو بمقاطعة سولاويزي الشمالية، بسبب موجة ثانية من ثوران بركان جبل روانج، وفقًا لما أعلنته الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري قوله يوم الثلاثاء، إنه جرى إعداد 7 مراكز للطوارئ من أجل استقبال 12 ألف نازح. تضرر 3614 منزلًا ونُقل النازحين عبر سفن وفرتها وكالة البحث والإنقاذ الوطنية والبحرية الاندونيسية والشرطة الوطنية، وتقع مراكز الطوارئ في مانادو و جزيرة سياو.

ووفقًا لوكالة الطوارئ، فإنه منذ الموجة الأولى لثوران الجبل البركانى في 17 أبريل الحاليّ، تضرر 3614 منزلًا وكنيستان ومبانٍ مدرسية نتيجة المواد المندفعة من البركان والهزات التي تسبب بها الثوران.

وتقع منازل السكان الذين جرى إجلاؤهم في دائرة نصف قطرها ما بين 8 إلى 10 كيلومترات من قمة البركان.