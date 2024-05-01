شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تخصص 392 مليون دولار للحصول على 300 ألف مسيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزيد الحكومة الأوكرانية من إنفاقها على المسيرات بمقدار 5ر15 مليار هريفنيا (392 مليون دولار أمريكي)، وفقًا لما قاله رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وقال شميهال إنه "بتخصيص هذا التمويل، سيجري تزويد قواتنا الأمنية والدفاعية بـ300 ألف مسيرة".

وكانت أوكرانيا قد وضعت ميزانية قدرها 3ر43 مليار هريفنيا لشراء مسيرات هذا العام. تطوير وإنتاج المسيرات ووسعت أوكرانيا بشكل متسارع من تطوير وإنتاج مسيرات من طرازات مختلفة تحت ضغط من روسيا، التي شنت غزوا واسع النطاق للبلاد منذ أكثر من عامين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجمت أوكرانيا بشكل متزايد المناطق الروسية النائية بهذه الأسلحة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، باعتراض 3 مسيرات قتالية أوكرانية فوق إقليمي بيلجورود وكورسك الحدوديين.