مسؤول أممي يحذّر من أنّ اجتياح إسرائيل رفح سيكون "مأساة تفوق الوصف"

حذّر مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث من أنّ اجتياح الجيش الإسرائيلي رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظّة بأكثر من 1,5 مليون فلسطيني، سيكون "مأساة تفوق الوصف".

واكد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة في بيان إنّ "الحقيقة هي أنّ شنّ عملية برية في رفح سيكون ببساطة مأساة تفوق الوصف. ما من خطة إنسانية بإمكانها أن تعكس هذا الواقع، وكلّ ما عدا ذلك هو مجرد تفاصيل".

وأتى تحذير المسؤول الأممي بُعيد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدّداً عزمه على اجتياح المدينة التي يقول إنّها آخر معقل لحركة حماس في قطاع غزة.