كشفت صحيفة "نداء الوطن" بأن نواب في منطقة الشمال يتقاضون مبالغ مالية مقابل خدمات يقدّمونها للمواطنين، منها مثلاً مناقلات معلمين أو تراخيص أو غيرها. إذ يتم تسجيل الأسماء لدى مدراء مكاتب النواب ولدى تأمين "الخدمة" يتم إبلاغ صاحب الشأن أنّ هذه الخدمة قد كلّفت "رشى" وهدايا بقيمة 50 أو 100 دولار، أو أكثر.

كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: نواب شماليون يتقاضون مبالغ مالية مقابل خدمات يقدّمونها للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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