شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء الآلاف عقب ثوران بركان جبل روانج بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت السلطات، اليوم الأربعاء، في إجلاء 12 ألف شخص ،عقب ثوران بركان جبل روانج بإندونيسيا، حيث نفث رمادا وصخورا.

ويشار إلى أن جبل روانج، الذي يقع في جزر سانجيه في إقليم سولاويزي الشمالية، ازداد نشاطه خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت السلطات قد رفعت، أمس الثلاثاء، مستوى التحذير لأعلى مستوى ممكن، بعد ثوران البركان، في ظل تحذيرات من تدفق الحمم البركانية والرماد المميت واحتمالات وقوع موجات مد عاتية " تسونامي". إغلاق مطار سان راتولانجي

تسبب ثوران البركان في انقطاع الكهرباء بجزيرة تاجولاندانج، كما اضطر مطار سان راتولانجي الدولي في مانادو لإغلاق أبوابه، مما أدى لعرقلة حركة الطيران.

وقال فيري اريانتو المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ في مدينة مانادو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " تم إجلاء نحو 6500 شخص من خمس مناطق". إجلاء المواطنين

قال عبد المهاري المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية إنه سوف يتم إجلاء 12 ألف شخص يعيشون في نطاق 7 كيلومترا حول البركان.

وأوضح أن سفن تابعة لوكالة البحث والإنقاذ الوطنية والبحرية الإندونيسية والشرطة تقوم بإجلاء السكان.

وأضاف اريانتو أن الظلام هيمن على جزيرة تاجولاندانج في أعقاب ثوران البركان أمس الثلاثاء، في حين استمر إغلاق مطارات مانادو وجورونتالو ، وذكر أن جميع خطوط الكهرباء قد تعطلت ".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السفن كان المصدر الوحيد للضوء في ميناء الجزيرة.