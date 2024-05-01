مقتل 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع جنوب الصين

أفاد تلفزيون الصين بمقتل 19 شخصا وإصابة 30 آخرين جراء انهيار طريق سريع في مقاطعة قوانغ دونغ جنوبي البلاد، مؤكدا ان "الحادث وقع على الطريق السريع المودي من مقاطعة قوانغ دونغ إلى ولاية فوجيان".

وتابع: "تم العثور على 18 سيارة تحت الأنقاض، تم تأكيد مقتل 19 شخصا، وهناك 30 شخصا آخر في المستشفى، وحياتهم ليست في خطر".

ولا يزال رجال الإنقاذ والإطفاء في مكان الحادث.