وزير الخارجية الأمريكي يطالب حماس بقبول اقتراح الهدنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)



طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلينكن، اليوم الأربعاء، حركة المقاومة الإسلامية حماس، بقبول اقتراح الهدنة التي لاقت قبول المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد بلينكن خلال زيارته لإسرائيل، على تصميم واشنطن على الوصول إلى وقف لإطلاق النار يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين إلى ذويهم، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي مناسب لذلك.

وقال بلينكن، إن المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة، شهدت تقدمًا ملموسًا في مسألة زيادتها.

وأضاف بلينكن، أن المساعدات لا تزال تحتاج إلى زيادتها من أجل سد حاجات أهالي القطاع، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

وتتضمن جولة بلينكن في المنطقة إسرائيل والأردن والسعودية من أجل بحث مستجدات الأمور، ومناقشة صفقة تبادل الأسرى المحتملة.