صحة غزة: 33 شهيدًا و57 مصابًا جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر

ياسر رشاد - القاهرة - خلال آخر 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و57 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب تحديث اليوم ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34568 شهيدًا و77765 مُصابًا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرق، الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وعلى صعيد متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، "إن إسرائيل تتعمد عسكرة الأعيان المدنية وتحويل مدارس ومرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية في إطار حربها المُستمرة للشهر السابع على قطاع غزة.

وأضاف "أن إسرائيل دمرت 80% من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي وحتى المدارس التابعة للأمم المتحدة التي تحولت لمراكز إيواء تعرضت ولا تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة بما في ذلك في المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها مصنفة "آمنة".

وأوضح المرصد أنه فضلًا عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين في صفوف الطلاب في القطاع، يستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألفا من التعليم، فيما تعرضت ست جامعات للتدمير إحداها جرى تفجيرها بعد أسابيع من استخدامها قاعدة عسكرية للجيش.

سفير فلسطين بالسعودية: نتطلع لاستمرار دعم المملكة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد سفير فلسطين بالمملكة العربية السعودية، باسم الأغا ، أن الفلسطينيين يتطلعون لاستمرار دعم المملكة العربية السعودية والعرب لدولة فلسطينية مستقلة.

وأشار الأغا في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) إلي أن المملكة مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة .

وأشاد سفير فلسطين بالمملكة العربية السعودية ، بجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة ، وتحقيق آماله وطموحاته.

واندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين طلاب داعين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وآخرين مؤيدين لإسرائيل، في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن "الشرطة أطلقت قنابل الغاز لفض اشتباكات بين الطلاب"، وسط تقارير أمريكية عن اعتقال نحو 1000 شخص في أكثر من 25 حرما جامعيا في 21 ولاية منذ 18 الماضي.

يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام شرطة نيويورك محيط قاعة "هاميلتون" في حرم جامعة كولومبيا، وإلقاء القبض على العشرات في الجامعة.