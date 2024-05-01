اخبار العالم

أكسيوس: بايدن يسعى لاتفاق يعتقد أنه سيوقف اجتياح رفح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرغب في بذل كافة جهوده من أجل التوصل لاتفاق يعتقد أنه سيوقف العملية العسكرية في رفح.

وقال المسؤولون الذين لم يفصح الموقع الأمريكي عن هويتهم، إن بايدن شارك بشكل شخصي في جهود التوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى المحتجزين ووقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن بايدن يعتبر التوصل لوقف إطلاق النارأمرًا حاسما في استراتيجية أوسع داخليا وخارجيا.

ويعتقد البيت الأبيض بحسب المسؤولون، أن وقف إطلاق النار سيطفئ صراعات أخرى في المنطقة من خلال إبعاد إسرائيل وحزب الله عن حافة الحرب، إضافة إلى وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا