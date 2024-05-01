24 شخصا يقتل في انهيار طريق سريع جنوبي الصين

انهار جزء من طريق سريع في جنوب الصين، مما أدى إلى سقوط سيارات ومقتل ما لا يقل عن 24 شخصا، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

وسقطت 18 سيارة على منحدر بعد انهيار جزء من الطريق السريع يبلغ طوله 17.9 مترًا (58.7 قدمًا)، وفقًا لبيان صادر عن السلطات في مدينة ميتشو بمقاطعة قوانغدونغ. وقع الحادث حوالي الساعة الثانية صباحًا

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد القتلى ارتفع إلى 24 بعد ظهر الأربعاء.

وشهدت أجزاء من مقاطعة قوانغدونغ أمطارًا وفيضانات قياسية خلال الأسبوعين الماضيين، فضلًا عن هطول البرد. وكانت بعض القرى في ميتشو قد غمرتها المياه في أوائل أبريل، وشهدت المدينة أمطارًا غزيرة في الأيام الأخيرة.

وقال شهود لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا ضجيجًا عاليًا ورأوا حفرة واسعة بعد عدة أمتار خلفهم بعد مرورهم بجزء من الطريق قبل انهياره مباشرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل الإعلام المحلية دخانًا ونيرانًا في مكان الحادث، مع ميل قضبان الطريق السريع نحو الأسفل وسط النيران. ويمكن أيضًا رؤية كومة من السيارات السوداء على المنحدر المؤدي إلى أسفل الطريق السريع.

ويبدو أن الأرض الواقعة أسفل الطريق السريع قد انهارت، بالإضافة إلى جزء من الطريق الذي انقطع.

وذكرت قناة CCTV الحكومية أن عمال الإنقاذ نقلوا 30 شخصًا إلى المستشفى.