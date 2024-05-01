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بولندا تفتح تحقيقا يرتبط بفساد حزب الله

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت النيابة العامة البولندية أنها فتحت تحقيقا خاصا بشركة أورلن النفطية العملاقة التي تديرها الدولة، على خلفية الاشتباه بصلات بين رئيس فرع سويسري للمجموعة وحزب الله.

ويأتي الإعلان بعد نشر الصحافة البولندية مواد تتهم رئيس شركة أورلن تريدينغ سويسرا، «سامرأ»، بصلات مع حزب الله، وهو ما ينفيه.

وبحسب الصحفيين، أصبح سامرأ، وهو مواطن بولندي - لبناني، رئيسا لشركة أورلن تريدينغ سويسرا التي أنشئت عام 2022، رغم اعتراض الأجهزة الأمنية التابعة للمجموعة، بطلب من رئيس أورلن السابق دانيال أوبايتيك.

من جهته، تحدث رئيس الوزراء دونالد توسك على منصة إكس عن «صلات محتملة لمسؤول سابق في أورلن مع حزب الله».

وبحسب تقرير صادر عن مجموعة أورلن الأسبوع الماضي، خسرت أورلن تريدينغ سويسرا حوالي 1,5 مليار زلوتي (350 مليون يورو) بسبب طلبيات نفط، خصوصا من فنزويلا، لم يتم تسليمها، وأنفق المبلغ «من دون أي رقابة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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