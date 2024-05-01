بولندا تفتح تحقيقا يرتبط بفساد حزب الله

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ويأتي الإعلان بعد نشر الصحافة البولندية مواد تتهم رئيس شركة أورلن تريدينغ سويسرا، «سامرأ»، بصلات مع حزب الله، وهو ما ينفيه.
وبحسب الصحفيين، أصبح سامرأ، وهو مواطن بولندي - لبناني، رئيسا لشركة أورلن تريدينغ سويسرا التي أنشئت عام 2022، رغم اعتراض الأجهزة الأمنية التابعة للمجموعة، بطلب من رئيس أورلن السابق دانيال أوبايتيك.
من جهته، تحدث رئيس الوزراء دونالد توسك على منصة إكس عن «صلات محتملة لمسؤول سابق في أورلن مع حزب الله».
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة أورلن الأسبوع الماضي، خسرت أورلن تريدينغ سويسرا حوالي 1,5 مليار زلوتي (350 مليون يورو) بسبب طلبيات نفط، خصوصا من فنزويلا، لم يتم تسليمها، وأنفق المبلغ «من دون أي رقابة».
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