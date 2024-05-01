المملكة تنتشل 370 مليون طفل فقير حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المملكة أكثر من مليارين و225 مليون ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي) لحماية 370 مليون طفل سنويا من مرض شلل الأطفال وانتشال الملايين من حالة الفقر في 33 دولة عضوا في البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية.

وجرى توقيع مذكرة تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس بيل غيتس، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة الرياض.

وشملت مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين تقديم المملكة مليارا و875 مليون ريال (500 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الـ5 القادمة للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وهي شراكة (عامة - خاصة)، تقودها الحكومات الوطنية في الدول المستفيدة و6 شركاء آخرين، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وستساعد هذه المساهمة في تقديم الخدمات الصحية الحيوية.

إضافة إلى لقاحات شلل الأطفال في الدول المستفيدة، عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وهما شريكان في هذه المبادرة.

وتسهم المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم صندوق العيش والمعيشة (LLF)، وهو أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط، تهدف إلى انتشال حالة الفقر في 33 بلدا عضوا في البنك الإسلامي للتنمية، خلال الاستثمار في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والقضاء على الأمراض المعدية القابلة للوقاية، ودعم صغار المزارعين، والزراعة الريفية، وتحسين البنية التحتية الأساسية.

وتقدم المملكة عبر المركز 3 ملايين دولار، فيما تسهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس بمبلغ 15 مليون دولار لتمويل «صندوق شلل الأطفال في أفغانستان»، للمساعدة على تعزيز نظم الرعاية الصحية في أفغانستان، وتحفيز استمرار الجهود للقضاء على شلل الأطفال، مما يضمن توفير الخدمات الصحية الأساسية لملايين الأطفال، والتركيز على الفئات الأكثر ضعفا وتأثرا.

وتسهم المملكة من جانبها في تقديم مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، فيما تسهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم 4 ملايين دولار مماثلة، كمنحة إغاثية إنسانية، استجابة للاحتياجات الإنسانية الحادة في قطاع غزة، وسيتم توزيع هذا التمويل خلال منظمة اليونيسف لتنفيذ تدخلات في المجال الصحي، وتأمين خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية.

ورفع الدكتور عبدالله الربيعة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يلقاه العمل الإنساني من دعم غير محدود واهتمام كبير، مما جعل المملكة تتبوأ مكانة عالمية رفيعة في هذا المجال، داعيا الله ـ عز وجل ـ أن يديم على المملكة الأمن والأمان والرخاء، وأن تواصل مسيرة الخير والعطاء.

مبادرة المملكة لانتشال الفقراء: