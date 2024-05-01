شكرا لقرائتكم خبر %58 من الإسرائيليين يكرهون نتنياهو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتقد 58% من الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يستقيل على الفور، بما في ذلك 28% من أولئك الذين صوتوا للكتلة التي تدعم نتنياهو، وفقا لاستطلاع نشره موقع «إن 12» العبري.

كذلك، فإن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن على وزير الدفاع يوآف جالانت الاستقالة فورا، و50% يعتقدون أنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الاستقالة فورا، و56% يعتقدون أن على رئيس الشاباك رونين بار الاستقالة الآن، وفقا لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست».

وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، قال 54% ممن شملهم الاستطلاع إنه يجب تقديم موعد إجرائها، وقال أكثر من الثلث (37%) إن الوزيرين بيني جانتس وغادي إيزنكوت يجب أن يغادرا الحكومة.