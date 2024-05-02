شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ روسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

89 هجومًا روسيًا

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء نقلًا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء، بأن صواريخ إسكندر الروسية دمرت موقع منصات صواريخ أمريكية في اتجاه مدينة كوبيانسك بشرق أوكرانيا.وفي السياق نفسه، ذكر موقع قناة "آر تي" الروسية، أن وحدة من القوات الروسية مشرفة على تشغيل الطائرات المسيرة تمكنت من رصد وتدمير منظومتين من صواريخ هيمارس الأمريكية على متن مدرعات في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.ونشرت مقطع فيديو قالت إنه يظهر تتبع أجهزة الاستطلاع التابعة للجيش الروسي، مدرعات تسير بسرعة بالقرب من خاركيف، وبعد أن تمركزت المدرعتان اللتان كانتا تحملان صواريخ من نوع هيمارس التي سلمتها الولايات المتحدة لكييف، جرى استهدافهما وتدميرهما بالكامل.صدت قوات الدفاع الأوكرانية 89 هجومًا روسيًا في 6 قطاعات من الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها في اتجاه أفدييفكا.

جاء ذلك في تحديث لوضع العمليات صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بثته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ( يوكرينفورم).

100 اشتباك

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 100 اشتباك على خطوط الجبهة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت مركزًا للقيادة و7 مناطق تتمركز فيها قوات روسية.وأضافت أن وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية ضربت هدفين للقوات الروسية، وهما محطة تحكم للطائرات المسيرة، ومجموعة واحدة من القوات.