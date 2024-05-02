شكرا لقرائتكم خبر عن لإضعاف جهودها الحربية.. عقوبات أمريكية إضافية على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، استهداف الحكومة الأمريكية لقطاع إنتاج الأسلحة الروسي بعقوبات جديدة.

وأضافت أن العقوبات الجديدة تشمل نحو 200 شركة و80 فردًا في دول ثالثة مثل الصين وبلجيكا وسلوفاكيا، يُزعم أنها تدعم روسيا في شراء مواد لبرنامجها للأسلحة.

وتستهدف العقوبات أيضًا إنتاج روسيا من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

استخدام غازات مختلفة

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: "إجراءات اليوم ستزيد من تعطيل وإضعاف جهود روسيا الحربية من خلال ملاحقة قاعدتها الصناعية العسكرية وشبكات التهرب التي تساعد في إمدادها".

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية موسكو الأربعاء أيضًا باستخدام غازات مختلفة تسبب تهيجًا خلال حربها الشاملة ضد أوكرانيا، والتي تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية للأمم المتحدة.



وبموجب العقوبات الجديدة، سيجري تجميد أي أصول للمشمولين بها في الولايات المتحدة.

ويحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة التعامل مع الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات.

كما أن العقوبات تجعل الأعمال التجارية الدولية أكثر صعوبة بالنسبة للمفروضة عليهم.