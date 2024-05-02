مجلس النواب الأميركي صوّت لصالح مشروع قانون يوسّع تعريف مصطلح معاداة السامية

صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون يعتمد تعريف معاداة السامية كما اقترحه "التّحالف الدّولي لإحياء ذكرى المحرقة"، وهو بالتّالي يوسّع التّعريف المعتمَد في وزارة التّعليم لمصطلح معاداة الساميّة.
ووفقًا لهذا التّعريف، فإنّ "معاداة الساميّة هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهيّة تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابيّة والمادّيّة لمعاداة الساميّة أفرادًا يهودًا أو غير يهود، و/أو ممتلكاتهم ومؤسّسات مجتمعيّة وأماكن عبادة".
ويعتبر منتقدو مشروع القانون أنّ هذا التّعريف يحظر انتقادات معيّنة لإسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التّحالف الدّولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
ولكي يصبح هذا النّصّ تشريعًا ساريًا، يتعيّن على مجلس الشّيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكّد، قبل أن يحال إلى الرّئيس الأميركي جو بايدن لتوقيعه ونشره.
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