شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا لدى واشنطن: اتهام موسكو باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا "بغيضة" والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات على روسيا

الدمام - شريف احمد - أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن اتهامات واشنطن لموسكو باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا اتهامات بغيضة ولا دليل عليها ولا أساس لها من الصحة.وقال أنطونوف، في تصريحات صحفية: "حينما لا يكون هناك بديل لمواجهة روسيا، تطلق السلطات المحلية مجموعة متنوعة من الاتهامات، بما في ذلك الاتهامات البغيضة تماما والتي لا أساس لها من الصحة ضد الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة الكيميائية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء "وزارة الخزانة تتخذ إجراءات لتقويض قدرة روسيا على الحفاظ على آلة حربها، وتواصل حملة متعددة الأطراف للحد من عوائد الكرملين وإمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة حربه غير المشروعة ضد أوكرانيا".وأضاف البيان أن "عقوبات اليوم تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إلى جانب شركات وأفراد في دول ثالثة يساعدون روسيا في الحصول على مدخلات رئيسية للأسلحة أو منتجات مرتبطة بقطاع الدفاع".