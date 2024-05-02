ارتفاع حصيلة قتلى انهيار طريق سريع في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد القتلى إلى 36 بعد انهيار جزء من طريق سريع في مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أنه تم العثور على ثلاث مركبات أخرى سقطت مع الطريق المنهار. وكانت وسائل إعلام صينية ذكرت في وقت سابق أن 24 شخصا لقوا حتفهم في الحادث.

ووقع انهيار لجزء من الطريق بطول 18 مترا بالقرب من مدينة ميتشو على طريق ميتشو - دابو السريع بعد عدة أيام من تعرض المنطقة لهطول أمطار غزيرة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا ضجيجا عاليا ورأوا حفرة بعرض عدة أمتار مفتوحة خلفهم بعد أن مروا بجزء من الطريق كان على وشك الانهيار.

وفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث. وعلى الرغم من أن قوانجدونج معتادة على هطول الأمطار الغزيرة ، إلا أنها كانت غزيرة بشكل غير عاد في الآونة الأخيرة. وزاد معدل المياه في العديد من المجاري المائية في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ بشكل خطير. كما تم تسجيل فيضانات في البلدات والقرى الواقعة شمال وجنوب قوانجتشو.