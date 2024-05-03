"سانا": إصابة 8 عسكريين بجروح إثر عدوان جوي إسرائيلي على أحد المواقع بمحيط دمشق

نقلت وكالة الأنباء السورية- سانا عن مصدر عسكري، إعلانه أن "في تاريخ 5 أيار 2024، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
في وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني، عن "ضربة إسرائيلية أصابت مبنى أمنيًا سوريًا خارج دمشق".
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