أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر، بأن "أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عقدوا اجتماعا مع كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية". وكشف الموقع أن "أعضاء بمجلس الشيوخ عبروا للمحكمة عن قلقهم من احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين". يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن احتمالية اصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمستمرة رغم المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار.

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عبروا للجنائية الدولية عن قلقهم من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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