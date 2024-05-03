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المقاومة العراقية تنشر لحظة إطلاق صواريخ الأرقب وكروز تجاه بئر السبع وتل أبيب

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت صفحة الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد من إطلاق صواريخ من نوع الأرقب " كروز مطور " باتجاه أهداف حيوية في أراضينا المحتلة في منطقتي بئر السبع و تل أبيب بتأريخ 2 / 5 / 202 .

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وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، إن مجاهدو المقاومة قصفوا هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة اليوم الخميس .

ونشر المقاومة العراقية في بيان لها قبل قليل: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق  هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة ظهر اليوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024، بصواريخ الأرقب “ كروز مطور ” ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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