غلق أبواب المدارس.. كيف استعدت "تعليم القاهرة" لامتحانات نهاية العام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

عقدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية في المناطق المختلفة لمناقشة آليات العمل واستعدادات الإدارات والمدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

وخلال الاجتماع جاءت بعض التوصيات بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، وهي كالآتي:

- التأكيد على دور وأهمية أعضاء المتابعة بالمديرية وأعضاء المتابعة بالإدارة التعليمية بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية أثناء رصد المخالفات والسلبيات ومتابعة الإجراءات حتى يتم إزالة السلبية.

- متابعة أعمال الصيانة البسيطة: "إضاءة- تهوية- دورات مياه- كفاية الأثاث للطلاب قبل بدء الامتحانات" وذلك للحفاظ على استقرار العملية التعليمية للطلاب.

- الإلتزام من جميع العاملين بالمدرسة بالمواعيد الرسمية لليوم الدراسي وعدم الغياب والسماح بالأذونات حتى لا يسبب عجز باللجان.

- متابعة الانتهاء من إقرارات انتهاء المناهج الدراسية لجميع المدرسين.

- متابعة سجل تكليفات مدير المدرسة لجميع العاملين بالمدرسة الملاحظين والمراقبين الأدوار والمراقب الأول ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومسئول أمن اللجنة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على الموانع الخاصة بهم في عدم حصولهم على أي جزاءات خاصة بهم أو تحويلهم للمحكمة التأديبية أو أقارب حتى الدرجة الرابعة.

- متابعة تكليف رئيس لجنة النظام والمراقبة أعضاء الكنترول والموانع وأن يكون عدد أعضاء الكنترول ومناسب لأعداد الطلاب وتوزيع العمل داخل الكنترول.

- التأكيد على متابعة تسليم أعمال السنة بدون مزيل أو شطب بعد توقيع المعلم والمدرس الأول ومدير المدرسة وتوجيه المادة للكنترول.

- التأكيد على متابعة جميع سجلات الكنترول من: "شيتات- سجل الزائرين- مواعيد الجرس- محضر تسليم وتسلم أوراق الإجابة لتصحيح المدرسين- أعمال السبورة داخل الكنترول مستوفية جميع البيانات" من جدول وتصحيح وغياب الطلاب و ١٠٪ و ٥٪.

- التأكيد على أعضاء الكنترول على مراجعة أوراق الإجابة وتفقيط الدرجة على كل سؤال وفي المرايا، من المصحح والمراجع وتقفيل ورقة الإجابة.

- توقيع جميع العاملين على تعليمات لجنة الامتحان منها توفير الهدوء والاستقرار وعدم استخدام المحمول داخل اللجان من الملاحظين، وعدم السماح للطلاب لحضور المحمول داخل اللجان.

- التصحيح أول بأول لجميع المواد والرصد بالكنترول بعد مراجعتها وأخذ١٠٪ و ٥٪ قبل اعتماد النتيجة.

- غلق بوابة المدرسة وعدم السماح لأي شخص بدخول لجنة الامتحان غير المسموح لهم

بمتابعة أعمال الامتحانات.

- متابعة المجموعات المجانية بالمدارس التي ليس بها امتحانات.

- التأكيد على أمن وسلامة لجنة الامتحان من صلاحية الطفايات والخزانات وحنفيات الحريق والخراطيم.

- التأكيد على حسن معاملة مديري المدارس والمعلمين ومراعاة الأعباء الملقاة عليهم والعمل على إزالة جميع السلبيات أثناء متابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات وفي حالة وجود مخالفة يتم الاتصال مع الرؤساء لاتخاذ اللازم.

- متابعة قانونية اللجان.

- الإلتزام بالإجراءات القانونية لعمل اللجان الخاصة داخل لجنة الامتحان. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

ننشر رابط تظلمات إعادة اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم

توجيه من وزير التعليم بشأن منتجات المدارس الفنية وطلابها