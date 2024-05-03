توجيه مهم من "أمهات مصر" لأولياء أمور الثانوية العامة بشأن المراجعات النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بضرورة متابعة أبنائهم للمراجعات النهائية المجانية التي وجه بتنظيمها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وأوضحت أن هذه المراجعات يقوم بها فرق من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة، وفق توجيهات وزير التعليم، بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، كخدمة للطلاب ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، مناشدة أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الاستفادة من هذه المراجعات.

ولفتت النظر إلى أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بدأت في تكثيف الحصص والمراجعات للطلاب، مشيرة إلى أن ذلك عبء كبير على أولياء الأمور خاصة مع ارتفاع أسعار الحصص في مراكز الدروس الخصوصية، وبالتالي الاعتماد علي المراجعات النهائية التي تنظمها الوزارة سيخفف عبء كبير عن أولياء الأمور.

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 إبريل الماضى، بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، في ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكل مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص الكتاب الدوري على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

ووجه حجازي بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.

كما وجه بقيام موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات.

كما وجه بوضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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