الإجابة بقلم جاف أزرق.. ما محظورات امتحانات نهاية العام لطلاب الأول والثاني الثانوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

استعدت كافة المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، والتي من المقرر انطلاقها في 8-5-2024، لطلاب صفوف النقل.

وحددت المديريات عدة محظورات لامتحانات نهاية العام الدراسي، للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

"الخليج 365" في السطور التالية ينشر أبرز المحظورات التي حددتها المديريات لطلاب الأول والثاني الثانوي وهي كالآتي:

ـ يحظر دخول المدرسة بدون الزي المدرسي الرسمي.

ـ عدم دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالموبايل أو الساعات المزودة بالبلوتوث.

ـ في حالة اكتشاف موبايل مع أي طالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش وتفعيل لائحة الانضباط وتفعيل القرار الوزاري رقم 139 وقرار لائحة الانضباط رقم 287 وإلغاء الامتحان.

ـ يمنع الغش بكل أنواعه حتى لا يتم إلغاء الامتحان.

ـ لا يسمح باستخدام الكوريكتور في ورقة الامتحان.

ـ عدم استخدام أي ألوان داخل ورقة الامتحان.

ـ الكتابة بقلم جاف أزرق اللون فقط.

ـ يمنع دخول أولياء الأمور إلى داخل المدرسة، مع ضرورة تواجد الطلاب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، علما بأن جميع الامتحانات تبدأ 8 صباحا، مع ضرورة لبس الكمامة للطالب الذى يعانى من دور برد.

ـ اتباع تعليمات الإدارة والمراقبين والملاحظين بدون جدال حتى لا يتم إلغاء الامتحان للطالب.

ـ الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء تام.

ـ على جميع الطلاب الاطلاع على كشوف المناداة قبل دخول اللجنة لمعرفة مقر اللجنة.

ـ انصراف جميع الطالبات مباشرة بعد الامتحان ولن يسمح بتواجدهم نهائيا بعد انتهاء الامتحان.

ـ يحظر دخول أي طالب إلى المدرسة بعد بدء الامتحان، وفي حال تأخر الطالب عن الموعد المسموح به يلغى الامتحان.

ـ يحظر نسيان جهاز التابلت في المنزل، حيث سيتم عقد الامتحان الإلكتروني بواقع 85%.

يذكر أن المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، أعنلت الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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